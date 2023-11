L’autore individuato attraverso la videosorveglianza

E’ stata un’altra notte di incendi a catena di auto a Partinico, nel Palermitano, e questa volta c’è una svolta sulle indagini. E’ in stato di fermo, infatti, il presunto piromane. Si tratterebbe di un 40enne con una sfilza di precedenti. A lui polizia e carabinieri sarebbero riusciti a risalire dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza delle aree in cui si sono verificati i roghi. Ovviamente la sua posizione è al vaglio e si presume che possa essere la stessa persona che qualche notte fa aveva allo stesso modo appiccato 4 diversi incendi in una manciata di ore. Il movente potrebbe essere quello del vandalismo fine sé stesso, frutto anche di uno stato di disagio dell’attentatore.

I raid di questa notte

Gli incendi questa notte sono stati tre ed in tutti i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Tutti appiccati tra l’una e le 3 e un quarto in posti distanti l’uno dall’altro. Anche in questo caso non ci sarebbe alcuna connessione tra i vari proprietari dei mezzi. Così come era già emerso quattro notti fa, in occasione di quella prima catena di raid, l’impressione è quella di roghi appiccati senza un reale movente ma col solo obiettivo di causare danneggiamenti. Dei tre, sicuramente due incendi sono dolosi: quello della via magistrato Giannola e contrada Bisaccia. Invece non è stato accertato il rogo avvenuto in via Naccarello.

La videosorveglianza

In uno degli incendi sono intervenuti i carabinieri, negli altri due la polizia. Ad essere immediatamente visionate le immagini di videosorveglianza e l’attentatore è stato immortalato mentre appiccava i roghi. Ed è stato anche individuato e già in stato di fermo. Si tratta di un soggetto pluripregiudicato 40enne. La sua posizione è al vaglio ma ci sarebbero già una serie di riscontri abbastanza chiari.

L’altra notte altri 4 incendi

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre scorsi furono altri 4 gli incendi che si verificarono nell’arco di una sola notte a Partinico. Ad essere danneggiate tre auto e due biciclette. Non si esclude che l’uomo fermato questa notte sia l’autore anche degli incendi di 4 notti fa.

