Incendi in provincia di Palermo. Le fiamme sono divampate lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo tra Balestrate e Montelepre. Un altro rogo è scoppiato a Cinisi vicino alla scuola Meli. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Pompieri impegnati anche a Palermo per spegnere roghi ai cumuli di spazzatura in Corso Calatafimi e in via Paruta e in via Verdinois, nella zona di via Ernesto Basile.

L’incendio al villaggio Santa Rosalia

Un incendio è scoppiato in un’abitazione di via Gustavo Roccella, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia di Palermo. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi dei vigili del fuoco, della polizia di stato e del personale di soccorso del 118. In seguito al rogo, alcune persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo che si è propagato nei palazzi circostanti. Ignote le cause del rogo.

Le testimonianze

Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, l’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 nei pressi di un appartamento posto al piano terra del civico 189. Le fiamme si sono successivamente propagate nell’area circostante, fino a sfiorare alcune palazzine della zona. Dal luogo dell’incendio si è subito alzata un’alta coltre di fumo, con le fiamme che hanno raggiunto un paio di metri di altezza. I vigili del fuoco giunti sul posto, con l’ausilio di un’autopompa e di un camion presenti sul posto, hanno domato le fiamme servendosi di idranti e di altri mezzi atti allo spegnimento. A causa del rogo, si è resto inoltre necessario chiudere al traffico via Gustavo Roccella per qualche ora . Ciò per consentire lo svolgimento delle operazioni dei mezzi di soccorso. Al momento, non giungono notizie di feriti anche se il personale di soccorso del 118 ha dovuto soccorrere alcune persone rimaste intossicate dal fumo che si è insinuato all’interno degli appartamenti.

Incendio a Lentini

Un vasto incendio è scoppiato in un magazzino che custodisce detersivi in via Piemonte, a Lentini, nel Siracusano. Le fiamme si sono propagate nel volgere di qualche minuto, trovando terreno fertile tra la merce accatastata nel deposito. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco: sono arrivate le squadre di Lentini, Augusta e Siracusa per provare ad arginare l’azione del rogo che ha distrutto il locale.

Non si segnalano persone ferite o intossicate in modo grave, frattanto i pompieri stanno compiendo degli accertamenti per svelare la natura dell’incendio. Sul posto, si sono recati i carabinieri che hanno avviato le indagini.