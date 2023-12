intervento dei vigili del fuoco



Un vasto incendio è scoppiato in un magazzino che custodisce detersivi in via Piemonte, a Lentini, nel Siracusano. Le fiamme si sono propagate nel volgere di qualche minuto, trovando terreno fertile tra la merce accatastata nel deposito. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco: sono arrivate le squadre di Lentini, Augusta e Siracusa per provare ad arginare l’azione del rogo che ha distrutto il locale.

Non si segnalano persone ferite o intossicate in modo grave, frattanto i pompieri stanno compiendo degli accertamenti per svelare la natura dell’incendio. Sul posto, si sono recati i carabinieri che hanno avviato le indagini.