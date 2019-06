“Da alcuni giorni molte squadre antincendio del Corpo Forestale Regionale in provincia di Palermo sono state sospese perché l’amministrazione non ha sottoposto per tempo il personale alle preventive visite mediche. In queste ore, peraltro di caldo torrido, interi territori sono sguarniti ed esposti alla minaccia degli incendi”. Lo denuncia Legambiente Sicilia.

“Crediamo che la Regione debba sanzionare simili negligenze che concretamente determinano l’interruzione di un pubblico servizio indispensabile, cominciando con la sostituzione immediata del Capo dell’Ispettorato Forestale di Palermo – prosegue la nota -. Ma al contempo chiediamo che vengano rese immediatamente operative tutte le squadre antincendio richiamando subito in servizio il personale, essendo inaccettabile che per un ritardo burocratico si interrompa un’attività così importante per la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei nostri territori e delle comunità che vivono in quelle aree” concludono gli ambientalisti.