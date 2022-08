Situazione critica a Cerda e Montemaggiore Belsito

Questa mattina all’alba sono tornati ad alzarsi in volo i canadair per fronteggiare gli ennesimi incendi a sterpaglie, boschi e vegetazione che hanno interessato per tutta la notte mezza provincia Palermitana. Le situazioni più critiche si registrano a Cerda e Montemaggiore Belsito dove due grandi aree boschive sono state avvolte dal violente fiamme e non è bastata tutta la notte per riuscire a domare i roghi.

Qui Montemaggiore Belsito

Situazione estremamente critica in contrada Madonna degli angeli a Montemaggiore Belsito dove il bosco è stato attaccato dalle altissime lingue di fuoco. Fiamme che se da terra sono state in qualche modo arginate sono invece risalite verso l’alto, in zone impervie. Ecco perché sono tornati in azione i canadair in quest’area. Ad essere effettuati diversi lanci di acqua per provare a spegnere lì incendio che sta salendo verso la vetta della montagna.

Qui Cerda

A Cerda ad andare a fuoco prevalentemente sterpaglie sul costone che sovrasta la strada statale 120 al chilometro 12. Traffico inevitabilmente rallentato per permettere le operazioni ma anche perché la visibilità è ridotta a causa del gran fumo che si è riversato in zona. I vigili del fuoco per tutta la notte hanno provato a circoscrivere il vastissimo rogo non senza difficoltà.

Altri incendi di minore entità

Notte di incendi un po’ ovunque nel palermitano. Lo scirocco, il gran caldo e i piromani si sono rivelati ancora una volta un terribile mix. Tutte le squadre dei vigili del fioco e della forestale sono impegnate su diversi fronti. Le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione a Terrasini, Cinisi, a ridosso dell’autostrada Palermo Catania, ed ancora a Corleone e lungo la A 29 Palermo Mazara del Vallo. Incendi ancora a Capaci, Carini e Cerda. Una notte da dimenticare. Due squadre sono state inviate da Palermo per rinforzare il comando di Trapani, impegnato tutta la notte nell’incendio di Pantelleria. Oggi si prevede una nuova giornata campale visto che sono previsti picchi di 44 gradi in provincia di Palermo.