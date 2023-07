L’autostrada Palermo Mazara del Vallo chiusa per incendi. In direzione Mazara uscita obbligatoria a Tommaso Natale, mentre in direzione Palermo uscita obbligatoria a Capaci. In tutte e due le direzioni si sono formate lunghissime code.

Chiusa e riaperta il tratto da Alcamo a Fulgatore

A causa di un incendio, traffico temporaneamente bloccato, sulla Autostrada A29 Dir “Alcamo – Trapani”, in entrambe le direzioni, dal km 0,000 al km 21,300 ad Alcamo (Trapani). Uscita obbligatoria a Fulgatore

Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Irraggiungibile il falcone Borsellino

Le fiamme si avvicinano nella notte anche all’aeroporto di Palermo e per prudenza lo scalo adesso è chiuso a tutti i voli. Il caos è totale da Monreale a Bellolampo, da Mondello all’aeroporto Falcone e Borsellino. Senza considerare la situazione voli. In Sicilia praticamente non si arriva e non si parte in aereo salvo qualche eccezione ospitata dal terminal C di Catania, da Comiso e da Birgi

Chiuso l’aeroporto

A causa delle fiamme che circondano la città nella notte è stato chiuso l’aeroporto di Palermo e adesso il caos nei trasporti è totale con l’aeroporto di Catania che da giorni non è operativo se non in misura minima dopo l’incendio del 16 luglio. Il Falcone Borsellino resterà chiuso per precauzione fino alle 11.

L’annuncio della Gesap sui social

I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. “Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l’aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi. L’invito è a non andare in aeroporto perchè l’aerostazione non può neanche accogliere passeggeri in attesa e perchè è pericoloso anche il trasferimento lungo l’autostrada. Necessario aspettare la riapertura ed avere notizie della riprogrammazione dei propri voli prima di spostarsi.

