Incendi minacciano abitazioni fra Mondello e Capo Gallo, residenti abbandonano le case

Ignazio Marchese di

24/07/2023

Diversi residenti di Capo Gallo, Pizzo Sella e via Tolomea sono stati costretti ad abbandonare le abitazioni. Con oltre 46 gradi la situazione sta diventando difficile nelle zona occidentale di Palermo.

Tante squadre di vigili del fuoco, forestale, protezione civile stanno lavorando da questa notte per fronteggiare gli incendi che sono stati appiccati nel capoluogo. Le fiamme sono partite anche nella quarta vasca della discarica di Bellolampo. Stanno intervenendo anche diversi canadair che non si sono fermati da questa mattina.

Le squadre antincendio sono impegnate ancora su San Martino delle scale, in via Novelli e a Monte Caputo a Monreale, e Santa Flavia in contrada Bellacera, Aliminusa nei pressi del paese, e a Villabate. Il comando provinciale di Palermo ha anche avuto supporto di squadre da Agrigento e Messina, oltre dalle squadre della forestale, che con ausilio di elicotteri hanno diretto operazioni di spegnimento.

Altri incendi nel Palermitano

Altri incendi di vegetazioni sono in atto nella zona di Partinico, dove stanno operando due squadre dei pompieri, nel comune di Misilmeri e di Bolognetta. E’ in atto inoltre un incendio in località Cefalù via Nebrodi dove è presente una squadra vigili de fuoco e per il cui spegnimento è stato inoltre richiesto l’intervento del mezzo aereo.

Nella prima parte della giornata sono state diverse le richieste d’intervento per soccorso a persone rimaste bloccate negli ascensori bloccati a causa della continua interruzione di alimentazione elettrica. E’ in corso lo spegnimento di un incendio in una abitazione a Palermo in via Favignana, 7. Qui sono impegnate una squadra e l’autoscala della sede centrale.

Scoppiano incendi nel Siracusano

Sta bruciando l’area del Siracusano con numerosi incendi che stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco.

La strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Augusta e di Priolo Gargallo a a causa di un incendio con fumo che invade le carreggiate all’altezza di Melilli.

Tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco e del comando provinciale dei carabinieri che stanno dirottando le chiamate anche alla Protezione civile. A quanto pare l’incendio ha interessato Città Giardino, frazione di Melilli, dove si stanno dirigendo le squadre dei soccorritori. Problemi nella zona di Agnone Bagni, tra Augusta e Lentini: in fiamme un boschetto ricavato nell’area del Lungomare.

Incendio a Cassibile

Tra i roghi più significati c’è quello nella zona dei Cugni di Cassibile, da sempre al centro, specie nel periodo estivo, di focolai per via della fitta vegetazione.

Rogo in un lido di Noto

Incendi anche nell’area sud del Siracusano: un rogo è scoppiato in prossimità di uno stabilimento balneare ma, per fortuna, i bagnanti sono riusciti a mettersi in salvo.

Paura a Portopalo

Un rogo si è anche scatenato a Portopalo di Capo Passero, in contrada Maucini, dove si è recata la sindaca, Rachele Rocca che ha fatto sapere della richiesta dell’arrivo di Canadair. Il rogo si è scatenato dai terreni incolti e lo stesso capo dell’amministrazione ha detto di voler procedere alla denuncia dei titolari di questi appezzamenti di terreno. Una casa di riposo è stata evacuata per motivi di sicurezza.