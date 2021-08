Incendi, Consiglio dei ministri sullo “stato di emergenza” in Sicilia

26/08/2021

Incendi: già 158mila ettari in fumo, Oggi Cdm incendi. Allerta gialla in 4 regioni del Sud Madonie devastate, mobilitazione nazionale. Si attendono i ristori Dall’inizio dell’anno a causa degli incendi sono andati in fumo in Italia 158 mila ettari di boschi e foreste, secondo un ultimo studio. Per oggi pomeriggio, alle 17 a Palazzo Chigi, è stato convocato del premier Mario Draghi un Consiglio dei Ministri sul problema incendi e sull’eventuale dichiarazione di “stato di emergenza”. La Sicilia attende risposte da Roma. Musumeci nei giorni scorsi ha proclamato lo “stato di calamità“, con la conseguente richiesta, alla presidenza del Consiglio dei ministri, della dichiarazione dello “stato di emergenza“. Allerta gialla in 4 regioni del Sud Caldo: bollino giallo oggi a Catania, Latina, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Maltempo: allerta gialla oggi per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Il monito di Mattarella contro i piromani Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva visto con i propri occhi i danni causati dal fuoco, sorvolando le zone colpite dai gravissimi incendi di fine luglio: “Vedere direttamente la devastazione provocata dagli incendi fa comprendere l’immensa portata dei danni provocati alla vita dei comuni colpiti e al loro territorio e del pregiudizio arrecato al futuro dei giovani”, aveva detto il capo dello Stato, lanciando un monito: “Chi se ne è reso colpevole ha sulla coscienza una gravissima responsabilità”. Madonie devastate, mobilitazione nazionale In particolare, le Madonie devastate dalle fiamme nell’ultimo mese. “Secondo me c’è una regia che vuole portare le persone ad abbandonare queste terre” aveva detto il sindaco di Petralia Sottana Leonardo Iuri Neglia. Il governatore Nello Musumeci aveva così chiesto (e ottenuto) lo stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile nazionale. Ristori dal Governo A Ferragosto il ministro Patuanelli su Fb annunciò il piano che il MoVimento 5 Stelle tornerà a chiedere con forza: l’inserimento del servizio civile ambientale. “Sugli incendi che hanno colpito le regioni del Sud Italia, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria, assieme al Presidente Mario Draghi ci siamo confrontati per prevedere, nel pacchetto d’interventi che il Governo si appresta a varare, le misure idonee – con ristori – a consentire alle imprese agricole e zootecniche di proseguire la loro attività, anche per scongiurare il rischio di abbandono delle zone colpite che aggraverebbe ulteriormente la già delicata situazione dei territori”.

