I roghi nelle vie Cluverio, Regione Siciliana e Castellana

Tre auto la scorsa notte in fiamme a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati per spegnere gli incendi in via Cluverio, in via Regione Siciliana e in via Castellana. Sono in corso indagini di carabinieri e polizia per accertare le cause dei roghi.

La notte precedenti altri roghi

Ieri erano andate a fuoco altre tre auto in via Rocky Marciano allo Zen, sempre a Palermo. Una Alfa Mito era andata completamente distrutta, furono danneggiate invece una Fiat Punto e una Fiat Panda. Quest’ultima era stata rubata ed è stata riconsegnata al proprietario.

Piromani in azione anche al parco “Libero Grassi”

Piromani in azione anche tre giorni fa all’interno del parco “Libero Grassi”, a Palermo. Un incendio di medie proporzioni si è sviluppato all’interno dell’area verde di Acqua dei Corsari. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30. Dal luogo in questione, si è sollevata una folta coltre di fumo visibile dall’abitazioni circostanti. Avvistato il rogo, i residenti hanno così contattato il centralino del 112 per chiamare i soccorsi. Le fiamme, causate probabilmente dal rogo appiccato ad un’auto, hanno coinvolto delle sterpaglie e alcuni esemplari di vegetazione presenti nei pressi dell’accaduto. Sul posto è giunto il personale dei vigili del fuoco, che è riuscito a domare le fiamme. Le squadre hanno così allertato le forze dell’ordine, vista la presenza di un mezzo sul luogo dell’incendio. La polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Roghi anche in provincia

Per due notti consecutive ci sono stati anche incendi di auto a Borgetto, in provincia, tra il 25 e il 26 luglio scorsi. Un primo veicolo andato a fuoco era di proprietà due ex dirigenti sindacali. Si tratta di marito e moglie, oggi entrambi pensionati con un passato da militanti nella Cia, la confederazione italiana agricoltori. Qualcuno, in via Sant’Antonino, ha cosparso il mezzo di loro proprietà, una Fiat Panda, di liquido infiammabile ed ha appiccato le fiamme. La notte seguente è stato lanciato l’allarme in via Giordano dove si erano sviluppate alte lingue di fuoco da un’Opel Corsa di proprietà di un uomo di 61 anni.