Roghi anche ad Aspra, interventi di vigili del fuoco e forestale

Mezzi aerei in azione e forestali impegnati nello spegnimento di incendi in provincia di Palermo. Gli elicotteri della forestale sono entrati in azione a Corleone dove è andato in fiamme un costone roccioso. I mezzi aerei sono stati impegnati nel pomeriggio per riuscire a spegnere i roghi appiccati.

Incendi anche ad Aspra dove sono intervenuti pompieri e forestali a protezione delle abitazioni minacciate dai roghi.

Roghi a Palermo, in calo polveri e benzene nell’aria

Finora “non sono pervenute, dai presìdi sanitari della provincia, segnalazioni di soggetti ricoverati per intossicamento o per disturbi respiratori e “quanto al persistere di cattivi odori, esso non è afferente al rilascio di sostanze nocive”. Mentre “in ordine ai livelli di polveri e di benzene l’Arpa ha confermato la cospicua, ulteriore, riduzione dei valori registrati nelle giornate interessate dai roghi”.

“Relativamente, invece, ai valori attinenti alle diossine, si è in attesa di conoscere gli ormai prossimi esiti dei complessi campionamenti effettuati dall’Arpa presso la località Inserra e in via Castellana e presso il Comune di Torretta e di quelli attinenti al deposito di tali sostanze nocive sul terreno, effettuati in concorso con l’Asp”.

Il vertice in Prefettura su Bellolampo

È quanto emerso dalla riunione che c’è stata stamani in Prefettura a Palermo, sulla situazione della discarica di Bellolampo, a seguito degli incendi verificatisi dal 24 luglio scorso e che hanno interessato, in particolare, la vasca n.4.

Alla riunione, presieduta dal prefetto, hanno preso parte il sindaco, i vertici delle locali forze di polizia, del comando provinciale dei vigili del fuoco, del 4° reggimento del Genio militare nonché rappresentanti dei dipartimenti del territorio e dell’ambiente, delle acque e dei rifiuti e della protezione civile della Regione siciliana, dell’Asp, dell’Arpa Sicilia e della società risorse ambiente Palermo spa. (Rap).

Il piano di spegnimento della parte sommitale della vasca n.4, mediante operazioni di riversamento terra, si è concluso con alcuni giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma predisposto giorni fa dalla Rap.

Le operazioni di bonifica proseguiranno fino alla completa bonifica del sito. Per quanto concerne l’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani – accumulatisi nelle giornate interessate dagli incendi anche a seguito della concentrazione, presso la discarica, per lo svolgimento delle operazioni sopra descritte, di buona parte del personale addetto alla raccolta – il sindaco ha comunicato che è in atto un programma di interventi massicci in varie zone, resi possibili anche dal reperimento di nuovi mezzi, per il conferimento, già in atto, dei rifiuti nella vasca n.3 bis. Sono ancora in corso, inoltre, specifici accertamenti, da parte dell’Arma dei carabinieri e del servizio veterinario dell’Asp, presso le numerose aziende agricole e zootecniche presenti nell’area di interesse (individuata all’interno di una conferenza di raggio di 4 km dalla discarica) e volti anche alla verifica dell’osservanza di talune disposizioni contenute nell’ordinanza del sindaco di valida per 15 giorni.

Ministro Piantedosi a vigili del fuoco di Siracusa, “Paese vi è grato”

“Tutto il Paese vi è grato”. Così ha detto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a conclusione dell’incontro nella sede del Ministero a Roma con i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini che il 25 luglio scorso a Carlentini hanno domato il vasto incendio che ha distrutto ettari e ettari di macchia mediterranea, abitazioni e messo a repentaglio la vita degli abitanti.

La foto che ritrae i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini stremati e piegati a terra, dopo aver domato gli incendi che per oltre 24 ore hanno minacciato i centri abitati della zona di Carlentini, racconta una pagina di eroismo quotidiano. La squadra dei vigili del fuoco composta dal Capo squadra Mario Rocca con Tullio Scionti, Alessandro Rinato, Christian Pelligra, Andrea Carfì, Giuseppe Accetta, questa mattina, accompagnata dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Carlo Dall’Oppio, il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti, è stata ricevuta dal ministro dell’Interno.

Marco Piantedosi ha voluto ringraziare loro anche in rappresentanza di tutte le squadre dei Vigili del fuoco d’Italia, per la professionalità e la dedizione che mostrano ogni giorno per la tutela della vita dei cittadini e dell’ambiente. “Tutto il Paese vi è grato – ha detto il Ministro – per la competenza e l’impegno che dimostrate in ogni occasione. Sono esemplari l’abnegazione e il coraggio che caratterizzano il vostro lavoro nei momenti più difficili a tutela della comunità” ha sottolineato il titolare del Viminale”.