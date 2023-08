Sono intervenuti i forestali e i vigili del fuoco

Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi. I roghi sono divampati oltre a Polizzi Generosa anche in un canneto a Villagrazia di Carini, a Blufi e lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo tra Partinico e Balestrate. Incendi anche a Palermo nella zona del quartiere Borgo Nuovo già investito dal rogo della discarica di Bellolampo.

Le fiamme sono state appiccate nella zona di via Bronte minacciando il bosco sopra il quartiere. Già da questa sera sono stati appiccati ai cassonetti ricolmi di spazzatura. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiro a Segno.

Incendi nelle Madonie, intervento dei mezzi aerei

Canadair in azione oggi nelle Madonie nel palermitano. Un incendio è divampato nel costone roccioso di Polizzi Generosa, e sono arrivate sulla statale 643 nella zona di Scillato. Le fiamme sono state alimentate dal vento. Sono intervenuti i forestali e i vigili del fuoco. Il mezzi aerei hanno effettuato diversi lanci. Dopo diverse ore l’incendio è stato domato.

Incendi rifiuti a Palermo, decine di interventi dei pompieri

Decine di incendi di rifiuti nella notte a Palermo. I roghi sono stati appiccati alla spazzatura rimasta accatastata fuori dai cassonetti in diversi quartieri: Borgo Nuovo, Zisa e via Oreto. Incendi anche in via Messina Marine. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi alcuni più volte accesi nelle strade. La situazione della raccolta resta critica dopo l’emergenza nella discarica di Bellolampo a seguito dell’incendio della quarta vasca della discarica. La raccolta è andata a rilento e in questi giorni la Rap, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, ha iniziato a utilizzare le ruspe per raccogliere la spazzatura che ha trasformato diverse strade in discariche a cielo aperto.

Commissione regionale Antimafia domani a Bellolampo

La commissione regionale antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, domani, alle ore 9, farà un sopralluogo alla discarica di Bellolampo, a Palermo, per verificare le condizioni dopo gli incendi che hanno interessato il sito. Alla visita sono stati invitati l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e Giuseppe Todaro, presidente della Rap.