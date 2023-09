Non allenta la morsa del caldo in Sicilia e non si arrestano nemmeno gli incendi. Interventi del corpo Forestale e dei vigili del fuoco in varie località dell’Isola. Roghi nel Palermitano, a Corleone e monte Petroso, nel Catanese a San Cono e nell’Agrigentino, nel territorio di Sambuca. Le fiamme sono state spente nel corso della notte, con l’intervento anche degli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.

L’incendio a Corleone

Qualche giorno fa era già divampato un incendio è divampato in contrada Casale nel corleonese. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della forestale. Sono intervenuti due canadair. I pompieri hanno eseguito delle operazioni di bonifica. Grazie all’intervento dei mezzi aerei le fiamme non si sono propagate nel bosco Ficuzza.

Incendio in casa con rischio esplosione, scappano mamma e figli

Momenti di panico nel pomeriggio di ieri, 13 settembre, in una casa nella provincia Palermitana dove è scoppiato un incendio e si rischiava la deflagrazione. E’ successo a Giardinello in via Machiavelli. All’interno si trovavano una mamma con i due figli. Fortunatamente la donna ha avuto la prontezza di riflessi di uscire subito e mettersi in salvo trascinando i suoi figli. All’interno dell’immobile si trovava una bombola a Gpl e solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Partinico ha evitato la deflagrazione.

I pompieri, intervenuti immediatamente sul posto in seguito alla segnalazione al centralino, hanno spento il rogo e messo tutto in sicurezza. L’incendio però ha lasciato i suoi devastanti segni. Infatti i vigili del fuoco hanno inibito l’utilizzo della cucina e del ripostiglio. Entrambe le stanze sarebbero state compromesse dal fuoco e quindi non sarebbero sicure. Pare che a scatenare il rogo possa essere stato il malfunzionamento di qualche elettrodomestico.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato doppiamente importante anche perché la casa si trovava all’interno di una palazzina ed accanto vi erano altre abitazioni. In caso di esplosione le conseguenze sarebbero state tragiche.

Altro rogo a Piana

Il mese scorso sempre nel Palermitano ci fu un episodio del genere. Nella notte a Piana degli Albanesi una famiglia si mise in salvo evacuando autonomamente l’immobile. E’ accaduto in via Odigidria, provvidenziale anche in quel caso l’intervento dei vigili del fuoco che evitarono il peggio. Le fiamme danneggiarono pesantemente un vano della casa. Il rogo pare essere partito per cause accidentali dal vano cucina. Forse un corto circuito di qualche elettrodomestico. Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco che prima circoscrissero il rogo e poi spensero tutto mettendo in sicurezza. Fortunatamente non si registrò alcun ferito. Il nucleo familiare all’interno si mise in salvo catapultandosi fuori quando vide che l’incendio non era da loro domabile.

