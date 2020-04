Buttata benzina sulla porta di casa

Indagini dei carabinieri su un incendio che ha danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione del giornalista di Misilmeri (Pa) Valentino Sucato nella notte tra sabato e domenica.

Qualcuno ha versato del liquido infiammabile e ha dato fuoco allo zerbino.

I militari hanno eseguito i rilievi e si sta cercando anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di risalire agli autori del gesto.

“Al di là di un iniziale momento di comprensibile preoccupazione, soprattutto per i familiari, moglie e figlie, l’effetto sorpresa è stato bilanciato dal desiderio di continuare la nobile attività di informare”.

E’ quanto afferma il giornalista Valentino Sucato vittima di un atto intimidatorio a Misilmeri. “Nel nostro servizio per la collettività non possiamo arenarci davanti a queste meschine intimidazioni – aggiunge Sucato – Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto magari con una rinvigorita forza. Non siamo eroi e guai se apparissimo tali. Siamo persone normali e così dobbiamo rimanere. Guardando sempre avanti.

Ho sentito le istituzioni vicine e in particolare il forte abbraccio dello Stato arrivato sin dopo pochissimi minuti dai vertici dell’Arma dei Carabinieri in particolare dal maggiore Marco Montemagno e del maresciallo Marco Di Grazia”.