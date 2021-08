Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio la scorsa sera è divampato nell’azienda per la trasformazione del pesce ad Aspra la Flott. Le fiamme molto alte hanno lambito anche il museo delle acciuga che si trovano a pochi metri.

Il rogo è partito da un magazzino pieno cartoni. Sono diverse squadre intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio. “E’ la terza volta che succede – fanno presente i responsabili del museo dell’acciuga – Qualcosa bisognerà pur fare per evitare che si ripeta di nuovo un rogo che rischi di mandare in fumo il lavoro di tante persone”.

“Ieri 7 Agosto 2021 verso le ore 19,30 – si legge nella pagina Facebook del museo dell’Acciuga – un pericoloso incendio si è propagato all’interno dell’azienda “Flott” di Aspra, invadendo l’interno di un’altra proprietà adiacente ” il Museo dell’acciuga” all’interno del Museo dell’Acciuga si trova la sede Magna Vis ed grazie al tempestivo intervento del loro Presidente Leonardo Di Novo e di un volontario Antonio Birilli, e a l’intervento dei vigili del fuoco è stato evitato un danno superiore a quello già provocato.

Ringraziamo i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Bagheria , la Magna Vis e tutti i volontari per la loro preziosa collaborazione.

È la terza volta che succede in poco tempo e sempre allo stesso posto quindi voglio spiegare a chi ancora non riesce a capire il significato della parola “incendio”

