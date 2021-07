alle 6 in via Antonio Marinuzzi

Incendio all’alba in via Antonio Marinuzzi (zona Oreto – Stazione Centrale) a Palermo. I vigili del fuoco hanno messo in salvo ben 6 nuclei familiari, residenti in una palazzina colpita dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Oggi alle prime ore del mattino (circa le 6:00) è scattato l’allarme di incendio in una palazzina composta da seminterrato e due piani, sita in via Antonio Marinuzzi n. 28. Sul posto sono intervenute due volanti dell’ U.P.G. unitamente a vigili del fuoco e mezzi di soccorso del 118. I pompieri sono riusciti, con non poche difficoltà, a mettere in salvo le persone facenti parte di 6 famiglie.

Fiamme causate forse da un cortocircuito

Grazie agli sforzi e alle professionalità messe in campo dagli operatori intervenuti non si registra nessun ferito. I vigili del fuoco hanno appurato che l’incendio è stato causato presumibilmente da un cortocircuito di un elettrodomestico presente all’interno di un appartamento ubicato al primo piano, che per ragioni di sicurezza è stato successivamente dichiarato temporaneamente inagibile.

Notte di fuoco nel Palermitano

Vigili del fuoco e forestali hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi divampati ieri tra Piana degli Albanesi, Strasatto Altofonte e San Giuseppe Jato. A Piana le squadre antincendio hanno fatto evacuare per precauzione alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Sul capoluogo siciliano da ieri sera è piovuta cenere. Un incendio è divampato anche a Petralia nella zona della miniera. Fiamme anche a Misilmeri nella zona del Castello dell’Emiro. Da questa mattina su Piana degli Albanesi stanno intervenendo due canadair e un elicottero. A Petralia è stato inviato un altro Canadair.

Caldo torrido

Fino al weekend l’Italia vivrà la più forte ondata di caldo dell’estate, con punte fino a 45°C al Sud. Specialmente sulla Sicilia, la colonnina di mercurio salirà ben oltre la soglia dei 40°C, arrivando a toccare picchi fino a 44/45°C nelle zone interne.

La Protezione Civile regionale ha diffuso ieri un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per la giornata di oggi, 30 luglio.