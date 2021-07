Vigili del fuoco e forestali hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi appiccati ieri tra Piana degli Albanesi, Strasatti, Altofonte e San Giuseppe Jato. A Piana le squadre antincendio hanno fatto evacuare per precauzione alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Sul capoluogo siciliano da ieri sera è piovuta cenere. Un incendio è divampato anche a Petralia nella zona della miniera. Fiamme sono divampate anche a Misilmeri nella zona del Castello dell’Emiro. Da questa mattina su Piana degli Albanesi stanno intervenendo due canadair e un elicottero. A Petralia è stato inviato un altro canadair.

Ancora una giornata da bollino rosso

Non dà tregua l’afa che inasprisce la sua morsa nell’isola. Temperature in aumento ovunque e sempre più roventi in alcune località dove, soprattutto nel weekend, potranno superare abbondantemente i 40 gradi. Si intensificano, così, le ondate di calore nelle tre città maggiori mentre si estende a sette province il rischio incendi.

Temperature in aumento

Le temperature sono in aumento ovunque e supereranno i 40 gradi. Nel Siracusano sono previsti 42 gradi, nel Ragusano 37 e generalmente ci saranno località con valori medi ben al di là dei 35 gradi.

Afa da bollino rosso a Palermo

Cresce l’afa ed a Palermo e quella del 30 luglio sarà una giornata da bollino rosso per le ondate di calore. Sono previsti 36 gradi di temperatura massima percepita. Per il 31 luglio lo status da bollino rosso potrebbe permanere nel capoluogo di provincia: previsti 37 gradi di massima percepita.

Lo si legge nel bollettino 158 diramato dalla protezione civile regionale valido dalle 0.00 del 30 luglio fino al giorno successivo.

Bollino arancione a Catania, giallo a Messina

Nel capoluogo etneo ci sarà un’allerta arancione per le onde di calore ma la temperatura prevista percepita sarà di 38 gradi. Per il giorno successivo, il 31 luglio, l’allerta dovrebbe scendere a gialla così come la temperatura percepita: 36. A Messina, sulla carta, si boccheggia meno: 37 gradi e bollino giallo che rimarrà – secondo quanto indica la nota della protezione civile regionale – anche per il giorno successivo quando i gradi percepiti saranno 36.

In sette province il rischio massimo di incendi

Un dato altrettanto preoccupante che si evince dalla nota è il rischio incendi. La pericolosità sarà alta con conseguente livello di allerta massimo (colore rosso) in ben sette province dell’Isola. Si tratta di Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Trapani e Siracusa. Preallerta arancione e pericolosità media invece nell’Agrigentino e nel Messinese.