Ondate di calore previste anche per il 28 luglio

Per il 27 luglio sarà ondate di calore a Palermo, Catania e Messina

le città più calde saranno Messina e Catania con 36 gradi di massima percepita

Rischio incendi arancione in tutta l’isola ma tanti roghi sparsi

Non si attenua la stretta dell’afa in Sicilia. Anche per la giornata del 27 luglio, infatti, la nostra Isola sarà investita da ondate di calore nelle tre città maggiori. Lo annuncia nel suo bollettino quotidiano la protezione civile regionale che informa anche sul rischio incendi.

Palermo, Catania e Messina da bollino giallo

Ondate di calore quindi a Palermo, Catania e Messina dove è indicato un livello di pericolosità 1, giallo. Le città più calde saranno il capoluogo etneo e la città dello Stretto con 36 gradi di temperatura massima percepiti. Nel capoluogo di regione, invece, si percepiranno 35 gradi.

Previste ancora ondate di calore per il 28 luglio

Lo stesso bollettino, il 155, propone le previsioni per il 28 luglio che confermano il rischio di ondate di calore con temperature ancora più alte. A Catania sono previsti 37 gradi, a Messina 36 mentre a Palermo la situazione rimarrà stabile con 35 gradi.

Rischio incendi arancione in tutta l’isola

Preallerta arancione, invece, e pericolosità media, invece, per quanto concerne il rischio di roghi in tutte e nove le province della regione.

A Partinico evacuato un agriturismo lambito dalle fiamme

Un incendio è divampato a Partinico, nel Palermitano, in contrada Margi, sulla strada statale 113 direzione Alcamo. Un agriturismo è stato evacuato perché lambito dalle fiamme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e gli uomini della protezione civile. Altri incendi sono divampati a Castronovo di Sicilia, Casteldaccia a Sclafani Bagni e Trappeto.

Roghi nel Palermitano e nel Trapanese

I canadair sono entrati in azione stamattina per cercare di spegnere l’incendio divampato ieri nella zona tra Partinico e Trappeto. Le fiamme hanno lambito diverse villette sulla strada statale 187. Sono intervenute da ieri decine di squadre di vigili del fuoco e forestali. Altri roghi nei monti Sicani e ad Alcamo nel Trapanese. Oggi sono previste alte temperature ed è scattata l’allerta rossa nelle province di Palermo e Trapani. Arancione nel resto dell’isola.

Vasto rogo a Erice, in azione mezzi aerei

Tre Canadair e un elicottero in azione stamani ad Erice in provincia di Trapani per un vasto incendio che dal tardo pomeriggio di ieri sta divorando il verde del demanio, sul lato Nord della montagna. I danni, ancora da quantificare, sono ingenti. Le fiamme hanno anche raggiunto la costa nella zona di Bonagia, danneggiando una villetta e minacciando alcune case. I danni, ancora da quantificare, sono ingenti. I mezzi aerei sono intervenuti stamane anche spegnere il rogo divampato ieri nella zona tra Partinico e Trappeto; le fiamme hanno lambito diverse villette sulla strada statale 187.

Sono intervenute decine di squadre di vigili del fuoco e forestali. Altri roghi vengono segnalati in Sicilia nei monti Sicani e ad Alcamo nel Trapanese. Oggi sono previste alte temperature ed è scattata l’allerta rossa nelle province di Palermo e Trapani. Arancione nel resto dell’isola.