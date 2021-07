Incendio divampa a Partinico, evacuato agriturismo lambito dalle fiamme

Ignazio Marchese di

26/07/2021

L’incendio divampato in contrada Margi sulla strada statale 113 in direzione Alcamo Le fiamme hanno lambito un agriturismo che è stato evacuato Sul posto vigili del fuoco, forestali e uomini della protezione civile Un incendio è divampato a Partinico, nel Palermitano, in contrada Margi, sulla strada statale 113 direzione Alcamo. Un agriturismo è stato evacuato perché lambito dalle fiamme. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali e gli uomini della protezione civile. Altri incendi sono divampati a Castronovo di Sicilia, Casteldaccia a Sclafani Bagni e Trappeto. Rogo vicino A29, chiuso tratto Alcamo Intanto, sull’autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico è stato provvisoriamente bloccato, in direzione Alcamo, per la presenza di un incendio nelle adiacenze della sede autostradale. Lo comunica l’Anas. “Il percorso alternativo, per i veicoli provenienti da Trapani e diretti verso l’autostrada A29, è costituito dalla strada statale 113 con immissione in autostrada allo svincolo di Dattilo”, si legge in una nota. Ancora in fiamme Bosco dei Sicani nell’Agrigentino È tuttora in corso a Burgio, nell’Agrigentino, un vasto incendio che da ieri sta interessando una vasta area del Bosco dei Sicani, polmone verde di quasi 6mila ettari, tra i più rinomati in Sicilia. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’area compresa tra le contrade Pizzicofino, Portella Rossa e Scibilla. Sul posto vigili del fuoco e personale del corpo forestale. Al lavoro dalle prime luci dell’alba anche due Canadair. Il sindaco di Burgio Franco Matinella ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché segnali alle autorità l’eventuale avvistamento di eventuali piromani contro “l’ennesimo, vergognoso e disgustoso spettacolo offerto da chi non sa fare a meno di bruciare intere macchie di verde e mandare in fumo ettari ed ettari di bosco”. “Guardando il nostro bosco bruciare – ha aggiunto il primo cittadino – provo tanta tristezza e vergogna, e mi domando come si possa distruggere un luogo a noi così caro, come si possa sfregiare tanta bellezza”. Vasto rogo a Erice, in azione mezzi aerei Tre Canadair e un elicottero in azione stamani ad Erice, in provincia di Trapani, per un vasto incendio che dal tardo pomeriggio di ieri sta divorando il verde del demanio, sul lato nord della montagna. I danni, ancora da quantificare, sono ingenti.

