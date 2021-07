Torna l'afa e per lunedì 26 luglio, temperature in ulteriore aumento

L’afa torna prepotentemente nell’isola con ondate di calore nelle tre città principali

Catania la città più calda con una massima di 36 gradi percepiti, 35 a Palermo e Messina

Caldo ovunque e rischio incendi alto nel Trapanese

Per il 26 luglio temperature in ulteriore rialzo ovunque

Temperature in aumento ed ondate di calore in Sicilia. La giornata del 25 luglio nell’isola è caratterizzata dal ritorno prepotente dell’afa con un cielo inizialmente velato nella parte occidentale e poi soleggiato.

Venti deboli e moderati mentre nel Trapanese saranno forti. I mari calmi e quasi calmi, nel Trapanese, invece, poco mossi e progressivamente mossi.

Ondate di calore da bollino giallo in tre città

A Palermo, Catania e Messina sarà una giornata da bollino giallo per le ondate di calore. La protezione civile regionale ha diffuso il bollettino 153 che lo annuncia.

A Catania le temperature più alte

Sarà il capoluogo etneo la città più calda con una massima percepita di 36 gradi. A Palermo ed a Messina il bollettino indica 35 gradi di massima percepita.

Ma anche nel resto dell’isola farà molto caldo

Non c’è bollino giallo nelle altre località dell’isola ma farà ugualmente molto caldo ovunque. Nel Siracusano sono attesi 36 gradi, nel Nisseno 35. Un grado in meno nel Ragusano e nell’Agrigentino. Da giorni le temperature sono in crescita costante dopo una tregua con valori massimi caldi ma accettabili visto il periodo estivo.

Rischio incendi alto nel Trapanese

E torna alto il rischio incendi nel Trapanese dove la pericolosità sarà alta e l’allerta sarà rossa. Nelle altre otto province siciliane, invece, il rischio è medio con conseguente livello di preallerta arancione. Lo annuncia sempre la protezione civile regionale valido dalle 0.00 del 24 luglio per le successive 24 ore.

Nel resto d’Italia

Al nord, le condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno forti temporali con grandine su Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da una certa nuvolosità, anche compatta, su Toscana, Umbria e Marche e rilievi in genere, poco nuvoloso altrove. Gran caldo in

Sardegna con oltre 40°C.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con il sole prevalente, infatti non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Per lunedì 26 luglio, temperature ancora in aumento

Per la giornata di lunedì 26 luglio le previsioni parlano di un ulteriore aumento generale delle temperature nell’isola. Cielo leggermente velato nel settore occidentale e poi soleggiato ovunque. Venti da deboli a moderati mentre nel Trapanese soffieranno con forte intensità.

Mari calmi e quasi calmi ovunque, nel Trapanese poco mossi e mossi.

Massime 36 gradi nel Palermitano, Messinese, Catanese, Siracusano, 35 nel Nisseno mentre nelle alatre province le temperature supereranno i 33 gradi.

In nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo con temporali violenti che dal Nordovest si porteranno verso il Triveneto, meno sulle coste adriatiche. bAl centro, il cielo si presenterà a tratti coperto su gran parte dei settori, temporale sull’alta Toscana. Temperature massime fino a 35°C su Toscana e Lazio e oltre i 40°C in Sardegna.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso. Temperature massime fino a 40°C in Puglia.