Temperature elevate. Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina

Per domenica 25 luglio sono previsti 36 gradi di temperatura massima percepita a Catania

Nelle altre due città da bollino giallo, a Palermo ed a Messina, 35 gradi

Ma anche nel resto dell’isola farà molto caldo e ci sarà rischio incendi alto nel Trapanese

Il caldo afoso stringe nuovamente la Sicilia. E torna anche l’allarme le ondate di calore anomalo. La giornata del 25 luglio sarà da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo si legge nel bollettino numero 153 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore.

Nel capoluogo Etneo sono previsti 36 gradi di temperatura massima percepita, a Palermo e Messina, invece, ne sono previsti 35.

Ma anche nel resto dell’isola farà molto caldo

Non c’è bollino giallo nelle altre località della Sicilia ma farà ugualmente molto caldo ovunque. Nel Siracusano sono attesi 36 gradi, nel Nisseno 35. Un grado in meno nel Ragusano e nell’Agrigentino. Da giorni le temperature sono in crescita costante dopo una tregua con valori massimi caldi ma accettabili visto il periodo estivo.

Rischio incendi alto nel Trapanese

E torna alto il rischio incendi nel Trapanese dove la pericolosità sarà alta e l’allerta sarà rossa. Nelle altre otto province siciliane, invece, il rischio è medio con conseguente livello di preallerta arancione. Lo annuncia sempre la protezione civile regionale valido dalle 0.00 del 24 luglio per le successive 24 ore.

Italia divisa in due

Flusso instabile proveniente dall’oceano Atlantico influenzerà le regioni del Nord. In risposta, al Centro-Sud diventerà sempre più forte l’anticiclone africano. Per almeno 3 giorni le regioni settentrionali saranno sotto assedio di numerosi temporali che potranno risultare violenti, con grandinate e raffiche di vento improvvise. Dato lo scontro tra due masse d’aria completamente opposte (aria calda preesistente e fresca in arrivo) è lecito aspettarsi pure isolate trombe d’aria e alluvioni lampo.

Le cose saranno diverse per il Centro-Sud che sarà investito da un’ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature fino 44°C in Sardegna, 41°C in Puglia, 40 in Calabria e 36-37°C su Marche, Lazio e Toscana (come a Macerata, Roma e Firenze).

Nel dettaglio: Domenica 25. Al nord: temporali forti al Nordovest e sul Trentino Alto Adige, nubi sparse altrove. Al centro: a tratti coperto, qualche precipitazione sulla Toscana. Al sud: tanto sole e tanto caldo. Lunedì 26. Al nord: temporali violenti dal Nordovest verso il Triveneto. Al centro: soleggiato. Al sud: gran caldo, gran sole. Martedì ancora temporalesco al Nord, poi tanto sole e caldo record al Sud.