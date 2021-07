Bollino giallo a Palermo ed a Messina

Ancora temperature afose ed elevate con punte di 37 gradi

Bollino giallo a Palermo ed a Messina per ondate di calore

Torna alto nel Nisseno e nell’Ennese il rischio incendi

Niente tregua dall’afa che continua a cuocere la Sicilia anche per le giornate dell’8 e del 9 luglio. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l’8 luglio e temperature elevate con 37 gradi nel Nisseno, 35 nell’Agrigentino e nel Siracusano e nelle altre località i valori massimi non saranno lontani.

Venti deboli e moderati, mari calmi e quasi calmi in tutta l’isola.

Bollino giallo a Palermo e Messina

La protezione civile regionale nel nuovo bollettino valido dalle 0.00 dell’8 luglio fino alle 24 ore successive prevede ondate di calore anomalo. Bollino giallo a Palermo (prima era arancione) ed a Messina: previsti rispettivamente 35 e 36 gradi.

Rischio incendi alto nel Nisseno e nell’Ennese

Torna elevato il rischio incendi nell’Isola. Nel Nisseno e nell’Ennese la pericolosità sale a livello alto e livello di allerta massimo (rosso, appunto). Livello pericolosità medio con preallerta arancione nelle restanti sette province siciliane.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata dapprima da temporali sulla Lombardia centro- settentrionale e sul Trentino, poi via via più diffusi su gran parte delle regioni, anche molto forti.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Sardegna, con poche nubi sul resto delle regioni.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 40 gradi.

Venerdì 9 luglio con qualche nuvola e temperature alte

Caldo, afa, sole e qualche nuvola per il 9 luglio nella nostra isola. La giornata si presenterà con bel tempo ma con qualche nuvola, soprattutto nelle ore pomeridiane nelle zone occidentali, in più anche se non sono previste precipitazioni.

Le temperature sono in aumento con 38 gradi previsti nel Nisseno, 36 nell’Agrigentino, 35 nel Catanese, Ragusano, Siracusano ed Ennese. Bollino giallo per ondate di calore anomale nel Palermitano e nel Messinese. Anche in queste due province sono previsti 35 gradi.

Venti di intensità debole o moderata, mari da calmo a poco mosso.

Al nord Italia la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare piovaschi su Alpi lombarde e in Trentino Alto Adige. Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 40 gradi.