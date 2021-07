Per il 14 luglio bollino giallo a Catania con 37 gradi

Per il 13 luglio caldo ovunque con rischio incendi alto in quattro province

Bollino arancione a Palermo con 36 gradi percepiti, a Catania ne saranno percepiti 38 ma ci sarà bollino giallo

Temperature in rialzo in tutta l’isola

Per il 14 luglio le temperature scenderanno lievemente ma bollino giallo a Catania con 37 gradi

Caldo, ondate di calore anomalo a Palermo e Catania ed allerta incendi in quattro province. L’afa torna protagonista e cinge d’assedio la Sicilia con temperature in risalita ovunque. Per la giornata del 13 luglio le condizioni meteo nell’isola prevedono cieli poco nuvolosi tendenti al nuvoloso un po’ ovunque.

Venti moderati e deboli mentre nel Trapanese sono previsti venti forti. E proprio nel Trapanese i mari saranno mossi e poco mossi. Nel resto dell’isola quasi calmi.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania

La protezione civile regionale ha diramato il nuovo bollettino (il 141) sulle allerte ondate di calore e rischi incendi valido dalle 0.00 del 13 luglio per le 24 ore successive. A Palermo, la giornata del 13 luglio sarà da bollino arancione: la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi. Allerta gialla ma temperature percepite fino a 38 gradi a Catania.

Temperature in rialzo

Nel Siracusano si raggiungeranno i 38 gradi, nel Trapanese 36 nel Nisseno 35. Molto caldo anche nel resto delle località siciliane.

Rischio incendi elevato in quattro province

La stessa nota della protezione civile regionale informa del rischio incendi elevato in quattro province. Pericolosità alta nel Catanese, nell’Ennese, nel Trapanese e nel Siracusano. Nelle restanti cinque province preallerta arancione e rischio medio.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un graduale peggioramento del tempo con temporali violenti su Alpi, Prealpi e poi zone pianeggianti del Nordovest verso il Nordest. Al centro, la giornata sarà caratterizzata dall’arrivo di temporali anche forti sulla Toscana settentrionale. Sul resto delle regioni avremo condizioni di bel tempo. Clima caldo.

Nel resto del sud, invece, a giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Temperature massime comprese tra 33 e 39 gradi.

Per mercoledì 14 luglio

Per il 14 luglio le temperature scenderanno lievemente mentre dal punto di vista meteo, ci sarà sole quasi ovunque ma cieli coperti nel Palermitano e nel Messinese. Venti forti nel Trapanese, nel resto della regione moderati o deboli. Mari ancora mossi e poco mossi nel Trapanese, nel resto dell’isola quasi calmi o al massimo poco mossi.

Bollino giallo a Catania con 37 gradi

Per il 14 luglio sarà Catania ad avere una giornata da bollino giallo per le ondate di calore visti i 37 gradi di massima prevista percepita. A Messina saranno percepiti 34 il giorno successivo ma senza allerta di nessun genere. Palermo, invece, saranno percepiti 29 gradi.

Nell’Agrigentino sono previsti 35 gradi, 33 nel Ragusano e nel Siracusano.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera instabile. Potranno scoppiare dei temporali a carattere sparso soprattutto su Alpi, Prealpi e Triveneto. Clima non caldo. Al centro la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Toscana interna, Lazio, Umbria e Marche. Cielo sereno su Abruzzo e Molise, poche nubi in Sardegna. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34 gradi.