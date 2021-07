Per il 24 luglio sole e temperature in aumento

Per la giornata del 23 luglio temperature estive e pochissime nuvole

Preallarta arancione per gli incendi in tutte le province dell’isola

Il 24 luglio sono previste temperature in aumento con 36 gradi nel Nisseno e da Catania

Sole e poche nuvole con temperature alte e molto caldo. Queste le previsioni meteo nei prossimi giorni in Sicilia. Per la giornata del 23 luglio, il tempo sarà tipicamente estivo, pochissime le nuvole in cielo. Temperature stabili con massime che vanno dai 34 gradi di Agrigento e Catania, ai 33 di Agrigento.

Vendi deboli e moderati ovunque, mari tra calmo e quasi calmo.

Preallerta arancione per gli incendi

Viene segnalata una preallerta arancione e pericolosità media per rischio incendi in tutte e nove le province dell’isola. Lo si legge nel bollettino 151 della Protezione civile relativo al rischio dei roghi in Sicilia e per le ondate di calore. Valido dalle 0.00 del 23 luglio fino alle 24 ore successive.

Non sono previste ondate di calore

Nessuna allerta da bollino giallo, arancione o rosso, in Sicilia per il 24 luglio sul fronte ondate di calore anomalo. Lo stesso bollettino indica nelle tre città principali temperature superiori ai 30 gradi.

A Palermo sono indicati 32 gradi di massima percepita, così come a Messina. È Catania con i suoi 34 gradi di massima percepita ad essere la più calda. E per il giorno successivo, per il 24 luglio, potrebbe pure esserci bollino giallo nel capoluogo etneo con 36 gradi percepiti di massima previsti.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti sulle Alpi del Triveneto. Clima caldo.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Venti deboli di Maestrale.

Nel resto del sud, il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni salvo occasionali annuvolamenti lungo i rilievi della Calabria.

Per sabato 24 luglio, sole e temperature in aumento

Sole ovunque per la giornata del 24 luglio in Sicilia con temperature in rialzo con massime superiori ai 30 gradi nella stragrande maggioranza dell’isola.

I venti soffieranno con intensità debole e moderata. Mari calmi e quasi calmi in tutta la regione. Sono previste massime di 36 gradi nel Nisseno, a Catania con 34 nel Siracusano, 33 nell’Agrigentino, 32 nel Ragusano.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto una maggior attività temporalesca, nel pomeriggio, sulle Alpi occidentali.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno su tutte le regioni.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si mostrerà prevalentemente sereno o poco nuvoloso lungo le coste tirreniche. Venti deboli variabili.