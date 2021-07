Per venerdì 23 luglio le temperature saranno stabili

Tempo stabile ovunque, sole e caldo in tutta l’isola per il 22 luglio

Allerta rossa per rischio incendi nell’Agrigentino e nel Nisseno

Per il 23 luglio tempereature stabili ovunque e conseguente caldo

Sole e caldo con poche nuvole in Sicilia. Giornate estive attendono l’isola. Per il 22 luglio le temperature previste sono in risalita con diverse località ben oltre i 30 gradi. Non c’è alcuna allerta per ondate di calore anomalo ma la Protezione Civile segnala rischio alto di incendi in due province.

Temperature massime toccheranno i 35 gradi nell’Agrigentino, 34 a Catania, 33 nel Nisseno, 32 a Palermo e Messina.

I venti soffieranno con intensità tra il debole ed il moderato; i mari saranno calmi e quasi quasi calmi mentre in serata saranno poco mossi.

Rischio incendi alto nell’Agrigentino e nel Nisseno

Nel bollettino 150 valido dalla mezzanotte del 21 luglio e per le successive 24 ore, sul rischio incendi nell’isola, la protezione civile regionale indica che ci sarà un pericolo alto – con relativa pericolosità alta – nelle province dell’Agrigentino e del Nisseno. Nelle altre sette province è segnalata una pericolosità media ed un livello di allerta arancione.

Nel resto d’Italia

Al nord, mattinata instabile su Lombardia e Triveneto con precipitazioni sparse, nel pomeriggio temporali sugli Appennini occidentali e sulle Alpi del Triveneto. Soleggiato altrove.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno; isolati rovesci sui rilievi abruzzesi e del Lazio.

Nel resto del sud, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo leggermente poco nuvoloso. Clima caldo.

Per venerdì 23 luglio, temperature stabili

Giornata soleggiata e calda in Sicilia anche per il 23 luglio. Sarà una tipica giornata estiva in tutta l’isola con temperature stabili.

Le massime previste sono 34 gradi nell’Agrigentino e nel Nisseno, 31 gradi nel Ragusano, Siracusano e Palermitano.

Venti deboli e moderati, mari calmi e quasi calmi ovunque.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo annuvolamenti sulle Alpi del Triveneto. Clima caldo.

Al centro la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splenderà in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Venti deboli di Maestrale.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con il bel tempo. Il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni salvo occasionali annuvolamenti lungo i rilievi della Calabria.