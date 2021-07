Per giovedì 22 luglio le massime in ascesa

Giornate estive nell’isola con temperature in aumento e caldo ovunque

Preallerta arancione per gli incendi in tutta la Sicilia

Per giovedì 22 luglio le massime sono in ascesa

Tanto sole e poche nuvole in Sicilia per la giornata del 21 luglio. Sono in aumento anche le temperature ma niente ondate di calore anomale. A Catania e Messina sono previsti 33 gradi percepiti. A Palermo la temperatura massima percepita sarà di 32 gradi.

Saranno previsti 33 gradi anche nel Nisseno, 31 nell’Agrigentino e nel Siracusano. Venti debole e moderati, mari calmi e quasi calmi.

Rischio medio per gli incendi in tutta la Sicilia. Lo si legge nel bollettino numero 149 della protezione civile regionale. Pericolosità media e preallerta arancione nelle nove province dell’isola.

Al nord la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà generalmente sereno; attenzione a possibili temporali sulle Alpi di confine. Al centro, invece, la giornata trascorrerà con il sole, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa. Temperature massime tra 29 e 34 gradi.

Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata da una maggior presenza di nubi sulla Calabria, specie interna, ma senza arrecare particolari precipitazioni. Sul resto delle sole prevalente.

Per giovedì 22 luglio, massime in ascesa

Sole e caldo. Per giovedì 22 luglio le temperature sono in aumento ovunque. Soleggiato con qualche nuvola. Nelle ore pomeridiane potrebbero esserci precipitazioni nel Catanese. Nell’Agrigentino si toccheranno i 35 gradi, nel Catanese i 34, nel Nisseno 33. Temperature superiori ai 30 nel resto delle città.

Venti deboli, mari calmi e quasi calmi e nel Messinese poco mossi.

Nel nord Italia mattinata instabile su Lombardia e Triveneto con precipitazioni sparse, nel pomeriggio temporali sugli Appennini occidentali e sulle Alpi del Triveneto. Soleggiato altrove.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno; isolati rovesci sui rilievi abruzzesi e del Lazio.

Nel resto del sud la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo leggermente poco nuvoloso. Clima caldo.