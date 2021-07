Per il 21 luglio, giornata soleggiata

Giornata tipicamente estiva con caldo ma senza afa

Per il 21 luglio, giornata soleggiata e temperature previste in sensibile aumento

Nuova giornata estiva in Sicilia dove per la giornata del 20 luglio è previsto un cielo soleggiato ma con qualche nuvola che si intensifica soprattutto nel Catanese, nell’Ennese, nel Ragusano. In queste zone interne potrebbero anche verificarsi delle precipitazioni nelle ore pomeridiane.

I venti soffieranno con un’intensità tra il debole ed il moderato mentre i mari andranno da calmo a poco mosso.

Caldo ma senza afa e temperature stabili, con tendenza ad un sensibile aumento. A Catania, Palermo ed Agrigento sono previsti 32 gradi. Temperature superiori ai 30 gradi in quasi tutte le località dell’isola.

Rischio incendi medio

Nessuna provincia è interessata da allerta elevata o pericolosità massima per quanto riguarda il rischio incendi. Nel suo bollettino quotidiano (il 148), la protezione civile regionale indica preallerta arancione e pericolosità media per i roghi in tutte e nove le province dell’isola.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo sereno o poco nuvoloso, poi, nel pomeriggio, più nubi lungo l’arco alpino ma senza precipitazioni associate. Clima più caldo. Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo leggermente poco nuvoloso. Clima caldo. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con qualche rovescio mattutino sulla Calabria interna, poi nel pomeriggio piogge deboli sulla regione e isolate sulla Basilicata (potentino).

Per mercoledì 21 luglio, giornata soleggiata

La giornata del 21 luglio sarà soleggiata con possibile pioggia in serata nel Siracusano. Poche nuvole o totalmente assenti nel resto dell’isola.

Venti deboli e moderati, mari calmi o quasi calmi mentre nel pomeriggio una zona del Trapanese avrà mare poco mosso.

Temperature in lieve rialzo. Nell’Agrigentino sono previsti 33 gradi così come nel Catanese. Previsti 32 gradi a Palermo, nel Nisseno e nel Siracusano.

Nel nord Italia la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà generalmente sereno; attenzione a possibili temporali sulle Alpi di confine.

Al centro, la giornata trascorrerà con il sole, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa. Temperature massime tra 29 e 35 gradi.

Nel resto del sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da una maggior presenza di nubi sulla Calabria, specie interna, ma senza arrecare particolari precipitazioni. Sul resto delle sole prevalente.