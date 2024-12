Evacuata la palazzina

Un incendio la scorsa notte è divampato ad Alia (Palermo) in una palazzina a due piani. Il rogo è partito dal garage della costruzione in via Macello. Ad andare in fiamme un’auto parcheggiata pare per un corto circuito. Sono in corso indagini per stabilire le cause. Le fiamme hanno danneggiato la palazzina. E’ stato necessario evacuare l’edificio. Dopo che le fiamme sono state spente sono in corso da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco le verifiche statiche sulla palazzina visto che il fiamme hanno creato seri danni ai pilastri portanti.

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Mendola, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto affrontare una situazione particolarmente delicata a causa della presenza di quattro bombole di gas all’interno dell’abitazione.

Evacuato l’immobile

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha rapidamente avvolto alcuni ambienti dell’appartamento. I residenti dell’immobile sono riusciti ad abbandonare la palazzina prima che le fiamme si propagassero, evitando così il peggio. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza le bombole prima di procedere allo spegnimento dell’incendio. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli abitanti o tra gli operatori intervenuti.

Indagano le forze dell’ordine

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio e verificare se vi siano state eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

Incendio in una villetta a Carini, salvato un giovane dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato la scorsa notte in una villetta a tre piani a in via Rondini a Carini (Palermo). Le fiamme sono divampate dalla camera da letto pare per un corto circuito che sarebbero state provocate da una presa o da una ciabatta.

In casa un giovane che è stato soccorso dai vigili del fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4 al centralino dei vigili del fuoco. L’intervento delle squadre di soccorso ha evitato il peggio. Danni sono stati provocati solo al primo piano. Il rogo non si è propagato altri due piani.

