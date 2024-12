La condanna dell'ordine

Una busta con proiettili è stata inviata all’avvocato Giovanni Caruso. Lo comunica L’ordine degli Avvocati di Palermo che esprime la propria solidarietà e vicinanza, vittima dell’intimidazione che ha scosso l’intera comunità forense.

Le parole dell’ordine

“L’invio di proiettili in una busta rappresenta non solo un’aggressione personale, ma un grave attacco ai principi di legalità e giustizia che ogni giorno gli avvocati si impegnano a tutelare con coraggio e dedizione – dicono dall’ordine – Tali gesti sono inaccettabili e incompatibili con una società civile e democratica. Ribadiamo con forza che nessuna minaccia potrà mai fermare il nostro impegno a favore della difesa dei diritti e della libertà di esercizio della professione forense. L’ordine degli Avvocati di Palermo condanna fermamente ogni forma di violenza e intimidazione, esprimendo fiducia nelle autorità competenti affinché facciano piena luce su questo episodio, individuando e perseguendo i responsabili”.

Femminicidio Giulia Cecchettin, Turetta condannato all’ergastolo

La Corte d’Assise di Venezia ha condannato Filippo Turetta alla pena dell’ergastolo per l’omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia.

La decisione è giunta al termine di un processo rapido, durato appena cinque udienze, durante il quale è stata accolta la richiesta del pubblico ministero Andrea Petroni di infliggere la pena massima. Esclusa, tuttavia, l’aggravante della crudeltà.

Turetta, originario di Torreglia, è stato ritenuto colpevole di omicidio volontario aggravato da premeditazione, stalking ed efferatezza. Tra le accuse anche l’occultamento di cadavere. Il giovane ha ascoltato la lettura della sentenza in silenzio, mentre in aula era presente anche il padre della vittima, Gino Cecchettin.

Le parole del padre di Giulia

Profondamente segnato dalla tragedia, Gino Cecchettin ha commentato con amarezza la sentenza: “Abbiamo perso tutti come società. Nessuno mi ridarà indietro Giulia, non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri. È chiaro che è stata fatta giustizia, ma dovremmo fare di più come esseri umani. La violenza di genere va combattuta con la prevenzione, non con le pene. Come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato niente rispetto a ieri o a un anno fa”.

La reazione politica: un messaggio forte

La vicenda ha suscitato una forte reazione politica. La senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, ha sottolineato l’importanza di questa sentenza: “Nessuno potrà mai restituire Giulia Cecchettin a papà Gino. Nessuno potrà mai dimenticare l’orrore e la crudeltà del suo omicidio. Ma la condanna all’ergastolo inflitta dalla Corte d’Assise di Venezia al suo assassino, Filippo Turetta, se non lenisce il dolore, almeno fa giustizia e lancia un messaggio chiaro e forte. Chi commette femminicidio non ha giustificazioni, attenuanti o scuse di sorta per i suoi atti“.

Un processo breve, ma cruciale

Il processo si è svolto in modalità abbreviata, una scelta che ha permesso una rapida conclusione. Durante le udienze, il pubblico ministero ha argomentato con fermezza sulla premeditazione del crimine, evidenziando il comportamento persecutorio di Turetta nei confronti di Giulia. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, ha tentato di far riconoscere le attenuanti generiche, definendole equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti, ma senza successo.

Un femminicidio che ha scosso l’opinione pubblica

Il caso di Giulia Cecchettin ha acceso i riflettori sull’urgenza di affrontare la violenza di genere in Italia. Secondo i dati del Viminale, nel 2023 sono stati registrati oltre 100 femminicidi, un fenomeno che non accenna a diminuire.

