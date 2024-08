Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano in via Giosuè Carducci a Bagheria (Palermo). I residenti sono stati messi in salvo mentre un vigile del fuoco è rimasto ferito alla mano. Sono intervenute diverse squadre dei pompieri del distaccamento di Brancaccio.

Nel corso delle operazioni un vigile del fuoco entrando in casa si è procurato una ferita a una mano mentre una vetrata è andata in frantumi. Il pompiere è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato presso il reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Civico di Palermo.

L’incendio a Catania

Principio d’incendio stamattina all’ospedale Garibaldi-Nesima messo sotto controllo dalla squadra antincendio aziendale, intervenuta durante la ricognizione ordinaria. Il piccolo focolaio si è sviluppato in un locale sgombro del seminterrato della Torre C, solitamente adibito a parcheggio, quindi ben distante dalle aree popolate dei pazienti, i quali non hanno sofferto alcun disagio.

In ospedale arrivati i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania. Le cause dell’incendio, che ha coinvolto materiale dismeso e di risulta in attesa di smaltimento, sono ancora in fase di accertamento.

Evacuati parzialmente i reparti soprastanti

I fumi persistenti dell’incendio, inizialmente attaccato dalla squadra antincendi dell’azienda ospedaliera e poi definitivamente domato dalle squadre dei vigili del fuoco giunte dal Distaccamento Sud e dalla Sede Centrale, hanno invaso i piani soprastanti destinati ad ambulatori. A scopo precauzionale si è resa necessaria la loro parziale evacuazione, in collaborazione con il personale ospedaliero in servizio. “Al momento, dicono dai vigili del fuoco, non abbiamo notizia di persone infortunate o intossicate dai fumi dell’incendio”.

La messa in sicurezza

Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco del Nucleo Speciale per gli interventi su scenari NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), per la verifica di eventuali presenze di sostanze tossiche o nocive, e del funzionario in servizio di guardia per il coordinamento delle operazioni e il raccordo con il management dell’azienda Ospedaliera. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i reparti e i locali tecnici interessati ed hanno dato la necessaria assistenza al personale dell’ospedale per il ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio dei locali parzialmente evacuati.

I ringraziamenti di Giammanco

“Vorrei ringraziare – ha detto Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – le nostre squadre antincendio, che sono intervenute con celerità, e i vigili del fuoco di Catania, efficaci e competenti in ogni singola azione intrapresa”.

Like this: Like Loading...