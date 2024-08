Nessun danno a cose o a persone

Principio d’incendio stamattina all’ospedale Garibaldi-Nesima prontamente messo sotto controllo dalla squadra antincendio aziendale, intervenuta durante la ricognizione ordinaria.

Il piccolo focolaio si è sviluppato in un locale sgombro del seminterrato della Torre C, solitamente adibito a parcheggio, quindi ben distante dalle aree popolate dei pazienti, i quali non hanno sofferto alcun disagio.

Quando, pochi minuti dopo, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno completato la sessa in sicurezza della zona, le fiamme erano già state definitivamente domate. In corso le attività per accertarne le cause.

I ringraziamenti di Giammanco

“Vorrei ringraziare – ha detto Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – le nostre squadre antincendio, che sono intervenute con celerità, e i vigili del fuoco di Catania, efficaci e competenti in ogni singola azione intrapresa”.

Principio d’incendio in una barca a Porticello, intervento dei pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per un‘imbarcazione che stava andato a fuoco a Porticello (Palermo). Nella zona del porto si alzato del fumo perché nella barca è stato rilevato un problema al quadro elettrico. I pompieri intervenuti hanno messo in sicurezza l’imbarcazione riuscendo ad individuare il problema e identificato il proprietario che dovrà in breve tempo riparare il guasto per rendere sicura l’imbarcazione.

Tentò di appiccare incendio, arresti domiciliari per 35enne di Patti

I poliziotti del commissariato di Patti hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, nei confronti di un trentacinquenne pattese ritenuto responsabile di aver tentato di appiccare un incendio.

I fatti risalgono al 2 agosto

I fatti commessi risalgono alla sera dello scorso 2 agosto quando, a seguito di segnalazione, la polizia è intervenuta a Torretta del Comune di Gioiosa Marea nel Messinese, dove ha constatato che si stava sviluppando un principio di incendio appiccato poco prima.

Incastrato dalle immagini di video sorveglianza

La successiva attività investigativa, svolta sotto la direzione della locale procura della repubblica diretta da Angelo Vittorio Cavallo, anche grazie alle immagini riprese da un impianto di video sorveglianza posto nelle vicinanze portava all’individuazione di un trentacinquenne del luogo quale autore del reato, che veniva pertanto deferito all’autorità giudiziaria per tali fatti.

Gli elementi a riscontro raccolti dal commissariato di polizia di Patti nel corso della successiva attività di approfondimento hanno poi determinato il sostituto procuratore della locale procura, Antonietta Ardizzone, a richiedere l’odierno provvedimento emesso dal Gip presso il tribunale di Patti nei confronti dell’uomo.

Per tali motivi il Gip del tribunale di Patti, considerata la gravità dei fatti, la personalità dell’indagato e ritenendo sussistenti gravissimi, concreti e attuali pericoli di commissione di ulteriori reati della stessa indole di quello posto in essere nell’occasione, ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.