Stamattina assemblea di quartiere

Assemblea di quartiere stamattina all’interno del campetto della Parrocchia di San Giovanni Apostolo, dopo l’incendio che ha devastato l’asilo nido Peter Pan, al Cep. Presenti l’assessore alla scuola Giovanna Marano e l’assessore alla cittadinanza solidale Giuseppe Mattina e quello alla Mobilità Giusto Catania.

Il rogo, doloso, ha provocato ingenti danni rendendo la struttura inagibile per gli oltre cinquanta bimbi che la frequentano.

Sotto l’hashtag #iostoconpeterpan c’è stato un appello alla mobilitazione collettiva per fare tornare il nido comunale ad essere un luogo di solidarietà, gioco, crescita, bellezza e creatività per bambini, bambine e famiglie del quartiere Cep.

“La cura educativa e l’impegno pedagogico dell’amministrazione non si ferma di fronte al rogo appiccato da mani criminali che ha devastato la sede dell’asilo la sera del 2 gennaio scorso – scrivono i responsabili dell’associazione San Giovanni Apostolo – . Di fronte a questo ignobile gesto a danno dell’infanzia e del suo diritto ad una educazione di qualità, il Comune di Palermo sta facendo tutti gli sforzi possibili per restituire questo spazio vitale e, da subito, ha attivato tutte le proprie energie e risorse per raggiungere l’obiettivo, senza desistere e con l’attenzione di sempre. Invitiamo tutti e tutte a prendere posizione, a dire no ai ladri di futuro, a sostenere il percorso di rinascita, ad agire per restituire il Peter Pan al territorio e lanciamo un appello a cittadine e cittadini, associazioni, aziende. Un’azione unitaria e compatta della comunità educante è fondamentale perché si possa creare intorno al nido una rete solidale che, con piccole o grandi azioni individuali o collettive, possa contribuire ad attivare la collettività a protezione e salvaguardia del servizio educativo come bene comune”.

“Criminali e farabutti! Chi danneggia, incendia, deruba e vandalizza un asilo ruba il futuro ai bambini e alle bambine di Palermo – aveva detto il sindaco Leoluca Orlando dichiara – Spero che gli autori del gravissimo attacco al ‘Peter Pan’ siano immediatamente identificati e colpiti con tutta la durezza che il loro comportamento ignobile merita”.

“Ancora un atto vile e indegno, un attacco violento, ancora più violento che in passato contro un asilo comunale. Un attacco contro i più piccoli e contro le famiglie, cui serve dare una risposta da parte di tutta la comunità scolastica” la reazione dell’assessore Marano