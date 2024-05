Incendio di un’auto questa notte a Partinico (Palermo) in via tenente Salvatore Ala, una traversa di via principessa Elena. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è arrivato poco prima delle 4. Ad andare a fuoco un’Alfa Romeo 159 di proprietà di S.P., 44 anni. Il rogo in pochi minuti aveva distrutto il veicolo quasi del tutto. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio. Si attendono i rilievi dei tecnici dei pompieri e sono state acquisite le immagini di videosorveglianza di alcune telecamere presenti in zona. Nei giorni scorsi in via Serradifalco dentro un condominio sono state date alle fiamme due auto. Anche in questo caso sono entrati in azione i vigili del fuoco e le indagini sono condotte dalla polizia.

Il rogo al biscottificio

Un incendio è divampato la scorsa notte in un biscottificio in via Giovan Battista Vaccarini a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo scoppiato nelle cucine. Le fiamme hanno prodotto una grossa quantità di fumo che ha spaventato i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per qualche ora. Ci sono volute circa quattro ore di intervento dei vigili del fuoco per spegnere e bonificare l’esercizio commerciale. Sono in corso i rilievi per trovare la causa dell’incendio.

Incendio al bar Bigfoot

Un incendio è stato appiccato la scorsa notte nel bar Bigfoot in viale Regione Siciliana. Il locale è in ristrutturazione e qualcuno con della benzina ha dato fuoco alla porta d’ingresso. Ci sono stati anche danni al locale, pareti annerite e problemi all’impianto elettrico. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Al momento non si esclude nessuna pista compresa un’intimidazione da parte del racket delle estorsioni