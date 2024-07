Intervento di vigili del fuoco e forestali

Un incendio è divampato nella zona di Baida a Palermo. Le fiamme stanno distruggendo la macchia mediterranea e minacciano le abitazioni nella zona tra via Castellana e via Alla Falconara. Oltre ai vigili del fuoco e i forestali stanno intervenendo anche gli elicotteri per cercare di arginare il fronte del fuoco.

Diversi incendi in Sicilia, vigili del fuoco, protezione civile e forestali in azione

Nei giorni scorsi forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono stati impegnati oggi nello spegnimento di 23 incendi in Sicilia, Sei roghi ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 3 a Catania, tre a Enna, tre a Messina, uno a Palermo, una a Ragusa due a Siracusa e uno a Trapani. Nell’agrigentino a Palma di Montechiaro in contrada Cugna, nel capoluogo in contrada Mendolito, a Cattolica Eraclea in contrada Aquilea, a Grotte in contrada Burgio, a Menfi in contrada Cava del Serpente.

Nel nisseno incendi di vegetazione nel capoluogo in contrada Deliella, a Mazzarino in contrada Ficari, e in contrada Diga Disueri, nel catanese a Licodia Eubea in contrada Giurfo, a Linguaglossa, a Ramacca in contrada Torricella, nell’ennese nel capoluogo in contrada Rossomanno e in contrada Bubudello, a Piazza Armerina in contrada Mosaici del casale villa Romana, nel messinese a Militello Rosmarino in contrada Monte Scurzi, a Pagliara in contrada Locadi, nel palermitano a Godrano in contrada Cannitello, nel trapanese a Salemi in contrada san Giuseppe, nel siracusano a Palazzolo Acreide in contrada Casa Bianca, a Ferla in contrada Campanino e nel ragusano a Comiso in contrada Colobria.

La fiction dopo l’incendio a Stromboli

“Per Stromboli, oltre al danno, pure la beffa. Non solo la società di produzione non ha ancora provveduto al risarcimento dopo il procurato incendio sul set di due anni fa, ma adesso la Rai ha pensato bene di programmare la messa in onda della fiction per il prossimo settembre, nonostante il parere negativo unanime degli abitanti dell’isola che hanno già visto l’anteprima. Una produzione che non ha assolutamente la valenza di promozione turistica e che appare controproducente e inopportuna, anche per come è concepita la trama, in un periodo di allerta rossa e di stato di mobilitazione dichiarato dal governo nazionale, in cui abitanti e albergatori sono già duramente provati dall’emergenza continua”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, prendendo posizione sulla programmazione nei prossimi palinsesti autunnali della fiction sulla Protezione civile “Sempre al tuo fianco”, ambientata nell’isola delle Eolie.

Le parole di Schifani

“Piuttosto che dare ristoro – prosegue Schifani – si aggiunge ulteriore nocumento. E ciò è intollerabile. Domani scriverò all’amministratore delegato della Rai e alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi per chiedere ufficialmente di sospendere la programmata messa in onda, sollecitando anche il rispetto dell’impegni assunti per adeguate misure compensative a favore dell’isola”.