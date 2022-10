LA DISCARICA

Principio di incendio all’interno della vasca “terza bis” della discarica palermitana di Bellolampo. E’accaduto nella notte, spiega la Rap, l’azienda di igiene ambientale del Comune, ed è stato segnalato dal personale di sorveglianza che ha attivato tutte le procedure previste.

Pertanto, l’incendio è stato celermente spento. Le operazioni di emergenza incendio hanno fatto sì che non si verificassero danni agli impianti e ricadute sul servizio di raccolta. La presenza dei vigili del fuoco è servita a constatare che l’allarme incendio era rientrato e che tutto era normale. L’azienda “resterà comunque vigile e sorveglierà constantementi i luoghi”. Sulla terza vasca bis, oramai esaurita, sono in corso le attività di copertura e chiusura finale.

La discarica eliminata

“Finalmente, dopo un lungo calvario durato anni, grazie all’amministratore unico Girolamo Caruso, alla dottoressa Lara Calì e a Vincenzo Spina della Rap, è stata eliminata la discarica abusiva in Via Della Giarra, strada chiusa al transito veicolare adiacente la Chiesa di Santa Rosalia ai 4 Coronati all’interno del quartiere del Capo. Una discarica di rifiuti di ogni genere che deturpava l’intera area e che ora grazie all’intervento della Rap, potrà tornare ad essere vissuta dagli abitanti e dai fedeli del quartiere. Una battaglia intrapresa contro l’inciviltà che grazie alla collaborazione del consigliere della I Circoscrizione Francesco Tramuto ed alla piena disponibilità della Rap cercheremo di vincere per garantire il decoro urbano nei Mercati Storici e nell’intera città”. Lo dichiara il consigliere comunale di Palermo e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

Centro raccolta Basile chiuso

Il Centro comunale di raccolta rifiuti “Basile” rimarrà chiuso dal 30 al 2 novembre in occasione della Fiera dei Morti organizzata dal Comune di Palermo, che si terrà dal 27 ottobre al 3 novembre all’interno del parcheggio Basile. Lo rende noto la Rap, che ha provveduto ad effettuare un intervento di pulizia straordinaria sull’intero asse viario. Restano invariati gli orari di giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre, in cui il Centro raccolta rifiuti sarà aperto dalle ore 7 alle ore 13.

La variazione oraria, richiesta dall’Assessorato alle attività produttive del Comune di Palermo si è resa necessaria per evitare che la sua operatività e funzionalità coincidesse o fosse rallentata o finanche impedita dagli orari di apertura e chiusura della manifestazione. Nessuna variazione per quanto riguarda gli altri Centri Comunali di Raccolta. E’ quanto si legge in una nota. Rap e Reset, inoltre, informano che, nell’ambito delle azioni congiunte sui quartieri, dopo avere ultimato la scorsa settimana le attività di diserbo e spazzamento, nonché il ritiro degli ingombranti nel quartiere 13 (Villagrazia – Falsomiele), restano solo da definire via dell’Airone. Le squadre della Reset si sono spostate questa mattina sul quartiere 14 ( Mezzomonreale – Villatasca) dove rimarranno per 3 giorni. A seguire in programma il quartiere 4 (Santa Rosalia – Montegrappa).