Vigili del fuoco sono ancora al lavoro, per il minuto spegnimento e la messa in sicurezza della struttura, di un incendio divampato nella tarda serata di ieri un edificio in disuso di via Acquicella a Catania, ex sede di un campo rom non autorizzato. Le fiamme sono state alimentate dalla presenza di rifiuti e materiali di risulta.



















Nella struttura, diventato rifugio di senza tetto, i pompieri hanno trovato e spostato diverse bottiglie di gas Gpl, che rischiavano di esplodere. Non risultano persone coinvolte nell’incendio. Sul posto, oltre a diverse autobotti, si sono avvicendate anche

le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti Catania Sud, Catania Nord, Paternò e Acireale. Sul posto, per gli accertamenti di competenza, presente personale della Polizia locale e ambientale.

L’incendio a Campofelice di Roccella

Un incendio è divampato a Campofelice di Roccella nel Palermitano. Le fiamme hanno divorato diversi ettari di macchia mediterranea. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e la protezione civile comunale.

Le fiamme sono state circoscritte. Sette giorni fa nella domenica dei roghi che hanno di nuovo colpito diverse province a Campofelice c’è stato un incendio che ha pesantemente danneggiato aziende e magazzini.

E’ ancora in corso la conta dei danni soprattutto in centro ingrosso gestito da cinesi. I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Il capannone dove erano stoccati tantissimi prodotti è andato distrutto.

Auto in fiamme a Carini nei pressi della stazione

Un’auto è andata in fiamme questa mattina a Carini (Pa) in piazza Stazione. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che ha distrutto un’Alfa Romeo Giulietta ed evitare che venissero danneggiati anche i mezzi parcheggiati vicino.

Le squadre antincendio del distaccamento volontario di Carini hanno completato l’intervento riuscendo a domare le fiamme e scongiurare conseguenze peggiori. L’incendio pare sia stato causato da un cortocircuito.

