Incendio di magazzini al Cep, intervento dei vigili del fuoco (VIDEO)

Ignazio Marchese di

04/05/2020

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti, in via Cammarano al Cep a Palermo, per un incendio di quattro magazzini contenenti mobilio e suppellettili vari. Le fiamme sono state circoscritte dalle squadre dei pompieri intervenuti in massa. Non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti, in via Cammarano al Cep a Palermo, per un incendio di quattro magazzini contenenti mobilio e suppellettili vari.

Le fiamme sono state circoscritte dalle squadre dei pompieri intervenuti in massa. Non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.