Intervento dei vigili del fuoco

Un’auto è andata in fiamme in viale Regione Siciliana. Il traffico è rimasto paralizzato per ore.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha distrutto un’auto che si trovava nella nell’ultimo tratto della corsia laterale, direzione Catania, all’altezza di via Pitrè.

Non è chiaro se il mezzo, una piccola utilitaria, fosse in movimento o parcheggiata. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Il traffico è andato in tilt.

L’auto ha preso fuoco a causa di un guasto, forse un surriscaldamento al motore. Non ci sono feriti.

In attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, il veicolo è rimasto fermo sulla carreggiata e di conseguenza, in pochi minuti si è creato un serpentone d’auto incolonnate.

Si registrano lunghe code e rallentamenti, complice il particolare orario di punta, in attesa che il traffico riprenda ad essere scorrevole.