Un incendio nella tarda serata di ieri ha avvolto una discarica abusiva tra Partinico e Balestrate, lungo la strada provinciale 63 che collega i due paesi al santuario della Madonna del Ponte. Ad intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico, giunti sul posto intorno alle 22.

Rifiuti pericolosi e indagini in corso

Qualcuno, si ipotizza, avrebbe intenzionalmente appiccato le fiamme all’interno di un terreno privato dove erano accumulati rifiuti principalmente urbani ed anche altro. All’interno ci sarebbero stati anche rifiuti pericolosi, come l’amianto, ma sotto tale aspetto sono in corso le verifiche da parte di Arpa, l’agenzia regionale protezione ambiente a cui i vigili del fuoco hanno fatto la segnalazione.

Intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine

Per domare l’incendio della discarica abusiva sul territorio di Balestrate ci sono volute 4 ore, per cui i pompieri hanno completato le operazioni intorno alle 2 di notte. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Partinico e la polizia municipale di Balestrate a cui è stato dato il compito di rintracciare il proprietario del terreno.

Accertamenti sulle cause e conseguenze dell’incendio

Si stanno effettuando degli accertamenti per capire anzitutto l’autore della discarica abusiva e se la combustione dei rifiuti abbia potuto provocare l’esalazione di fumi dannosi.

Incendio in una palazzina a Casteldaccia, quattro intossicati

Un incendio è divampato in un’abitazione a Casteldaccia in via Paglieruole. Le fiamme hanno danneggiato una palazzina a quattro piani. Sono stati soccorsi i residenti che sono stati curati dai sanitari del 118 per il fumo che hanno inalato. Sono almeno quattro le persone che hanno avuto bisogno delle cure mediche. Il rogo ha creato parecchi danni agli appartamenti. Tanto che le famiglie non potranno rientrare in attesa della valutazione dell’agibilità da parte dei tecnici comunali.

