L’edificio abusivo confiscato alla mafia in via Tiro a Segno a Palermo è stato avvolto dalle fiamme. È la seconda volta in pochi giorni che un incendio imperversa nella struttura fatiscente in stato di abbandono da decenni. L’incendio ha provocato una densa nube di fumo nero.

Secondo rogo in una settimana

Già una settimana fa nello stesso immobile era stato appiccato un incendio ai rifiuti presenti al suo interno. La struttura era stata ripulita di recente per procedere alla demolizione, ma negli ultimi giorni era stata nuovamente adibita a discarica abusiva. Questo è il secondo rogo in pochi giorni. Dopo le segnalazioni arrivate dai residenti e dalla vicina sede dell’Amg erano arrivati i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere il rogo in cui sono stati bruciati i rifiuti accatastati.

L’impegno dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale si è impegnata ad abbatterlo e intitolare la strada a Biagio Conte. Ad aprile del 2024, come annunciato dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta, era stato incaricato il responsabile unico del procedimento e la scelta era ricaduta su un ingegnere del Coime. Gli operai comunali, dopo i primi interventi di rimozione dei rifiuti da parte della Rap, avevano fatto dei lavori di messa in sicurezza recintando alcune aree e chiudendo vari accessi e scalinate. Poi era partita la bonifica anche dell’amianto.

L’incendio all’ex Chimica Arenella

E’ stato spento il maxi incendio divampato all’ex Chimica Arenella in uno dei capannoni dove dentro c’era ogni tipo di rifiuto. Il rogo partito ieri sera in via Monsignor Filippo Pottino è stato domato dopo diverse ore. Per accertare i danni provocati all’ambiente dalla nube di fumo che si è alzata sono intervenuti i tecnici dell’Arpa.

La preoccupazione dei residenti

A lanciare l’allarme sono stati i residenti. Sono intervenute quattro squadre per riuscire a domare il rogo che ha mandato in fumo grossi cumuli di rifiuti anche ingombranti e speciali come lastra di amianto. Sul polo industriale sono attesi da anni interventi di riqualificazione.

