Incendio in un appartamento a Bagheria (Palermo). Le fiamme hanno danneggiato l’abitazione dove vive un uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per intossicazione da fumo.

L’incendio in via Santa Flavia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti.

Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando insieme agli ispettore del comando provinciale per accertare le cause del rogo.