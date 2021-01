Il commento del sindaco

Tragedia questa mattina a Monreale (Pa) dove una donna è morta a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del suo appartamento. La donna, 91 anni, Giuseppa Balistreri, si sarebbe accorta troppo tardi delle fiamme che sarebbero partite da una stufa forse andata in corto circuito. In pochi minuti la stanza è stata avvolta dal rogo che non le ha dato scampo.

Il figlio, che abita in un appartamento del piano superiore, ha tentato di salvarla e di allontanarla dalla casa in fiamme senza però riuscirci. Sul posto i Vigili del Fuoco di Palermo e il 118 che ha solo potuto constatare il decesso. Sono arrivati anche i Carabinieri di Monreale e il medico legale che, con molta probabilità, restituirà la salma ai familiari. Scene di dolore davanti alla casa di via Baronio Manfredi dove sono arrivati anche diversi parenti della donna scomparsa.

“Un incendio – ha commentato il sindaco della città, Alberto Arcidiacono – ha tragicamente strappato la vita ad una nostra concittadina, ci stringiamo alla famiglia in un momento di grande mestizia”.