Un incendio è divampato oggi pomeriggio in un’abitazione a Montelepre (Palermo) al primo piano di piazza Regina Elena. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il rogo ha danneggiato l’appartamento.

Dentro si trovavano una famiglia, composta da padre, madre e tre figli. Solo l’uomo è rimasto lievemente intossicato, ma sembra comunque senza gravi conseguenze. Per precauzione è stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico.







Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare l’incendio che ha avvolto buona parte della casa che da via della Torre a Montelepre.

Si ipotizza che l’incendio possa essere stato causato da un corto circuito elettrico o dal malfunzionamento di una stufa a gas. I vigili del fuoco sono ancora nel luogo dell’incendio per la bonifica. Sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri e la polizia municipale.