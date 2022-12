Il rogo a Capaci, cucina andata totalmente distrutta

Notte di paura e tensione a Capaci, nel Palermitano, per l’incendio di un appartamento. Il rogo si è sviluppato in via Zima intorno alle 22,30 di ieri sera . Ci sono volute un paio d’ore ai vigili del fuoco per poter spegnere il rogo. La chiamata di soccorso è giunta quando oramai le fiamme avevano aggredito buona parte di uno dei locali. Per cui è stato salvato il salvabile ma nella stanza da cui sono partite le fiamme c’è stato ben poco da fare.

L’allarme al centralino

Alcuni vicini di casa hanno visto che dall’appartamento, al cui interno in quel momento non c’era nessuno, fuoriusciva del fumo. I vigili del fuoco sono giunti sul posto in pochi minuti ma oramai le fiamme avevano avvolto per intero la cucina. Stando ai primi accertamenti sembra che il fuoco sia partito a causa di un corto circuito di uno degli elettrodomestici presenti all’interno della cucina.

I danni

I danni ammontano a svariate migliaia di euro. Le pareti della cucina si sono completamente annerite, del tutto distrutti suppellettili e gli elettrodomestici all’interno.

L’incendio in provincia nei giorni scorsi

Un altro incendio appena qualche giorno fa è divampato in un appartamento a Cefalù in via XXV novembre. Le fiamme si sono sprigionate dalla cucina dell’abitazione al primo piano. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di limitare i danni e spegnere le fiamme. L’intera casa è stata avvolta dal fumo. Nella zona delle operazioni di spegnimento è arrivato anche il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello.

Incendio in un appartamento in via Oreto

Un incendio è divampato sempre in questi giorni anche a Palermo in un appartamento in via Oreto. A innescare le fiamme, pare, una bici elettrica messa in carica che avrebbe provocato un cortocircuito. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e due ambulanze. A chiamare il centralino del 115 e lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti visto le fiamme uscire dal balcone. In poco tempo il palazzo è stato invaso dal fumo che usciva da un appartamento al primo piano. Le squadre antincendio hanno raggiunto l’abitazione con una squadra e i vigili del fuoco sono riusciti a domare il principio d’incendio prima che le fiamme potessero propagarsi.