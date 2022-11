Il dramma per la madre

Una vera e propria tragedia si è consumata a Capaci, in provincia di Palermo, dove un uomo di soli 42 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento. A fare la drammatica scoperta è stata la madre dell’uomo che non aveva più sue notizie visto che non rispondeva nemmeno al telefono. L’arrivo dei soccorsi si è rivelato del tutto inutile, l’uomo era morto da qualche ora.

Il figlio non risponde, trovato morto in casa

L. F, queste le iniziali del nome del 42enne, è stato trovato nella serata di ieri ormai privo di vita nella sua abitazione che si trova a Capaci. Forse a causa di un malore improvviso, l’uomo non ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi. A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata perché il figlio non rispondeva al telefono da qualche ora.

Inutile l’intervento del 118

Sul posto, oltre ai Carabinieri del Comando Stazione di Capaci, anche i Vigili del Fuoco che hanno dovuto aprire la porta dell’abitazione per entrare. Inutile si è rivelato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso del 42enne. La decisione sulla restituzione del corpo dell’uomo è stata affidata al magistrato di turno che potrebbe decidere di chiedere l’esecuzione dell’esame autoptico per meglio chiarire le cause della morte dell’uomo, arrivata così improvvisamente.

L’incidente mortale a Palma di Montechiaro forse a causa di un malore

Un sessantaquattrenne, Stefano Clemente, è morto a causa di un incidente stradale verificatosi in via Brancatello a Palma di Montechiaro. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, forse per un malore, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Della ricostruzione dell’accaduto si sta occupando la polizia municipale.