Un incendio è divampato ieri nella Sicildemolizione in via Patti a Palermo dove vengono demolite camion e auto. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona dove sono andati in fiamme rifiuti pericolosi.

Nella zona sono arrivati anche gli agenti della polizia che dovranno accertare se le fiamme sono state dolose o accidentali. Al momento nessuna pista è esclusa.

Ad inizio d’anno un vasto incendio è divampato in un deposito di autodemolizioni, con all’interno un centinaio di autovetture, di contrada Terre Salse in territorio di Mineo, nel Catanese. A dare l’allarme sono stati diversi automobilisti che hanno notato una alta colonna di denso fumo nero levarsi dalla struttura che si vedeva dalla strada statale Catania-Gela.