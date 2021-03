Diverse squadre impegnate

Un incendio è divampato ieri sera in una parrucchieria ad angolo tra via Messina Marine e via Generale Albricci. I residenti hanno sentito prima un boato poi il fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che si trovavano già in zona per spegnere una delle prima vampe di San Giuseppe già date alle fiamme ieri sera.

L’intervento è stato deviato per spegnere il rogo nell’esercizio commerciale. Nel frattempo la centrale operativa ha inviato squadre di rinforzo per evitare danni alla parrucchieria e al palazzo. L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che il palazzo fosse evacuato.

Pare che ci sia stato un guasto esterno alla caldaia che ha provocato le fiamme.