Intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale

Un incendio è divampato ieri sera in un’abitazione a Lercara Friddi (Pa). Le fiamme hanno danneggiato due piani di una casa in via Agrigento.

Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile del Comune di Lercara. Dentro l’abitazione c’era una famiglia composta da un uomo, una donna e un bambino. Secondo quando si è appreso le fiamme sarebbero partite dal materasso che per cause in corso di accertamento è andato in fiamme.

“Sono stati momenti drammatici – racconta il sindaco di Lercara Luciano Marino – I vigili del fuoco arrivati da Corleone, Villafrati e Prizzi hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere il rogo. Devo fare un ringraziamento anche ai volontari della protezione civile di Lercara che si sono adoperati sin da subito per cercare di soccorrere la famiglia che si trovava all’interno e metterli in salvo”. L’abitazione dopo l’incendio è stata dichiarata inagibile.