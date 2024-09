La scorsa notte a Carini un incendio ha danneggiato un’azienda agricola. E’ successo in via Lipari, in un capannone nella borgata di Villagrazia. Ad andare a fuoco un centinaio balle di fieno che erano accatastate.

I vigili del fuoco hanno impiegato un paio di ore per riuscire a domare le fiamme. Ancora da accertare le cause del rogo. Ad indagare i carabinieri.

L’azienda agricola di Carini è a conduzione familiare.