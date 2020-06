Notte di fuoco per i vigili del fuoco a Palermo. Le fiamme hanno danneggiato una panineria ambulante a pochi passi dalla Fincantieri e tre mezzi divorati dal fuoco allo Zen.

Il furgone parcheggiato in via dei Cantieri è stato colpito da un rogo segnalato intorno alle 3 di questa notte dai passanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per i quali non ci sarebbero dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio. A indagare sull’accaduto gli investigatori della polizia che hanno ascoltato il proprietario del furgone, una ragazza di 26 anni che insieme al compagno gira nella zona di Vergine Maria preparando panini e hamburger.

L’intervento in via dei Cantieri è solo l’ultimo dei quattro che ieri sera hanno tenuto impegnate le squadre del 115. Intorno alle 22, allo Zen, è divampato un incendio in via Costante Girardengo che ha distrutto due auto.

Pochi minuti dopo un altro mezzo parcheggiato in via Primo Carnera è stato avvolto dalle fiamme. A indagare su questi due episodi i carabinieri della stazione San Filippo Neri e della compagnia San Lorenzo. Attesa la relazione dei vigili del fuoco per chiarire l’origine del rogo.

Un altro incendio ha interessato da ieri Monte Catalfano, lungo la litoranea di Mongerbino, all’altezza dell’Arco Azzurro. Sono intervenuti l’assessore alla Protezione civile di Bagheria, Massimo Cirano, avvertito da un conoscente.