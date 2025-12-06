Momenti di paura la scorsa notte in via Francesco Laurana, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio, circoscrivendo i danni e garantendo la sicurezza di tutti i residenti.

L’allarme è scattato intorno alle 3 della scorsa notte, quando le fiamme hanno cominciato a interessare un’abitazione situata al secondo piano di un edificio di sette elevazioni fuori terra.

Per precauzione e per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, i vigili del fuoco hanno immediatamente proceduto all’evacuazione totale di tutti i condomini della palazzina. Durante le concitate fasi dell’intervento, alcune persone sono state assistite dai pompieri che ha anche provveduto a recuperare alcuni animali domestici rimasti all’interno dell’immobile.

Fortunatamente, non si registrano feriti. La rapidità e l’efficacia dell’intervento dei vigili del fuoco sono state decisive. L’azione è stata condotta su due fronti: una squadra operava dall’esterno con l’ausilio di un’autoscala, mentre una seconda squadra agiva dall’interno, accedendo all’appartamento dalla porta d’ingresso.

Grazie a questa manovra coordinata, l’incendio è stato circoscritto, coinvolgendo solo una parte dell’abitazione da cui si era sprigionato. Non risultano danni strutturali all’edificio né ad altri appartamenti confinanti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 6 del mattino. Tutti i condomini evacuati hanno potuto fare rientro nelle loro case, tranne gli occupanti dell’appartamento coinvolto, i quali hanno trovato temporaneo rifugio presso vicini.

Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti del caso e il personale sanitario del 118 a scopo precauzionale. Le cause che hanno innescato l’incendio sono ora al vaglio delle autorità competenti.